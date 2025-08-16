Mansur Yavaş, CHP’de kalacak mı?

CHP’DEN AYRILIK İDDİALARI

Kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) olası yeni ayrılıklar hakkında tartışmalar yükselmeye başladı. Bu bağlamda, iki büyükşehir belediye başkanının AK Parti ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü ve bu isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu iddiaları gündeme geldi. Detaylar dikkatle takip ediliyor.

YAVAŞ’IN AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentileri yalanladı. Belediyenin açıklamasında, Yavaş’ın parti ayrımı yapmadan hizmet verdiği ve görevini CHP çatısı altında sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, iftira niteliğindeki bu iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, iddialara yönelik yazılı bir yanıt verdi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir” ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda, ortaya atılan iddiaların, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edildiği belirtildi.

EŞİT HİZMET ANLAYIŞI

Açıklamada ayrıca, Yavaş’ın yönetim anlayışının, parti ayrımı gözetmeksizin, tüm vatandaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmayı esas aldığı mesajı verildi. “Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır. Aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir” denilen açıklamada, sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet yapılarak, “yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini” hatırlatıldı.