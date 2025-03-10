Haberler

Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı Adaylığına Henüz Karar Yok

TÜRKİYE’NİN ŞARTLARINA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye’nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı. Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında, ilçeye ve Ankara’ya yönelik yürütün çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SİYASİ TARTIŞMALARLA İLGİSİ YOK

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini dile getiren Yavaş, “Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var.” açıklamasını yaptı. Yavaş, önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.” şeklinde konuştu. Önceliklerinin Ankara ve orada yaşayan insanların refahı olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Rodrigo Duterte UCM Emriyle Tutuklandı

Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuya yönelik operasyonlarda insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla tutuklandı. Gözaltı için Hong Kong dönüşünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haberler

Suriye Ve SDG Entegrasyon Anlaşması İmzalandı

PKK/YPG lideri Mazlum Kobani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmasının ardından, Suriyelilerin haklarını korumaya yönelik gelecek hedeflerini teyit etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.