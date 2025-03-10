Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı Adaylığına Henüz Karar Yok

TÜRKİYE’NİN ŞARTLARINA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye’nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı. Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında, ilçeye ve Ankara’ya yönelik yürütün çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SİYASİ TARTIŞMALARLA İLGİSİ YOK

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini dile getiren Yavaş, “Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var.” açıklamasını yaptı. Yavaş, önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.” şeklinde konuştu. Önceliklerinin Ankara ve orada yaşayan insanların refahı olduğunu belirtti.