Mansur Yavaş: Deprem bölgesinde üretimi yeşerteceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgesinde üretimi yeniden yeşertmeye çalışacaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Deprem bölgesinde üretimi yeniden yeşertiyoruz. BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirdiğimiz mısır silajlarını deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize gönderiyoruz” dedi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla kurulan BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen mısır silajları, depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş depremzede üreticilere sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesinde üretimi yeniden yeşertiyoruz. BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirdiğimiz mısır silajlarını deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize gönderiyoruz.”