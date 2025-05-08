Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na destek!

Mansur Yavaş, İmamoğlu’na Yönelik Erişim Engelini Kınıyor

ENGELLEMEYE TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabına 8 Mayıs 2025’te getirilen erişim engeline karşı tepkisini ortaya koydu. Yavaş, erişim engeli kaldırılana kadar İmamoğlu’nun mesajlarını kendi sosyal medya hesabından paylaşacağını duyurdu. Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

SANSÜRÜ HİÇ KABUL ETMİYORUZ

Yavaş, yazılı bir açıklama yaparak, “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

ENGELİN NEDENİ

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim, 8 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Türkiye’den kapatıldı. İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Beyazıt Meydanı’ndaki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine yönelik “Diplomanı al da gel” çağrısının hemen ardından bu engelin geldiği belirtiliyor. İmamoğlu’nun 19 Mart’taki gözaltısı ve 23 Mart’taki tutukluluğu, “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla görevden alınmasının ardından protestolara neden olmuştu.