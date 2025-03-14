Mansur Yavaş: “Ekrem İmamoğlu Yol Arkadaşım”

MANSUR YAVAŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına mesaj göndererek dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkisi hakkında, “Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımızı daha önce ifade etmiştim” şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İmamoğlu tarafından cumartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayı düşünmediğini de ifade eden Yavaş, “Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum” dedi. Ayrıca, bir siyasetçi hakkında “ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” şeklinde düşünenlerin hem o siyasetçiye büyük bir ayıp, hem de kendisine karşı büyük bir terbiyesizlik yaptığını belirtti.

SİYASETTEKİ YERİ VE GÖRÜŞLERİ

Yavaş, “Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım” dedi. Siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadığını belirten Yavaş, “Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim” ifadesini kullandı.

Yavaş, “Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil” diyerek görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu.