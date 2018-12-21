Mansur Yavaş: Elbette CHP’den adayım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ile tartışma yaşadığını belirtti.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Şehri, projeleri, Ankara’nın geleceğini konuşalım” çağrısı yaptı.

“Rozetsiz belediye başkanı” ifadelerinin istismar edildiğini söyleyen Yavaş, “Sayın Muharrem İnce, ‘Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacağım’ derken nasıl parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozeti taktıysa biz de herkesi kapsayacağız. Elbette seçimlere bir partiden gireceksin, bunun tartışılması o kadar abes ki. Seçimde elbette ki CHP’nin adayıyız ama seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olacağız” dedi.

İLK KEZ ÖRGÜTLE BULUŞTU

Yavaş, adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez CHP’nin Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve il örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Parti Okulu’nda gerçekleşen toplantıda, Ankara’da nasıl bir seçim stratejisi belirleneceğine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Parti Okulu’nda Milliyet’in sorularını yanıtlayan Yavaş, şunları söyledi:

POLEMİK İSTEMİYORUM

(AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile nasıl bir yarış bekliyorsunuz?) Daha önce iki sefer aday oldum. İkisinde de rakibimiz nedeniyle sert bir kampanya geçti. O benden kaynaklanmadı. Ben genellikle rakip hakkında hiç görüş beyan etmeden, kendi yapacağım işleri anlattım. Ayrıca toplumun tümünü kapsayıcı bir dil kullandım. Şimdi, Özhaseki için de basında gördüğüm kadarıyla o da projeler üzerinden bir seçim kampanyası yapacağını söylüyor. Umarım öyle olur, şehri, projeleri konuşuruz, Ankara’nın geleceğini konuşuruz, öyle olmalı zaten. Çünkü iki seçimde bunu hükümet problemi gibi sundu rakiplerimiz. Kendilerine güvenemedikleri için hükümetin arkasına saklanarak propaganda yaptılar. Umuyorum sadece Ankara’yı konuşuruz. Polemik istemiyorum.

SANDIKLAR İÇİN İKİ AYRI ÇALIŞMA

(2014 yerel seçimini, 30 bin civarında bir oy farkıyla kaybettiğinin anımsatılması ve ‘sandık güvenliği’ konusunda yapacağı yapılacak çalışmaların sorulması üzerine) Şu anda sayın il başkanıyla bu konuyu da konuştuk. Geçen seçim sadece CHP’nin sandıklarda görevlileri vardı, şimdi İYİ Parti’nin de görevlileri olacak. Koordine ederek bu sefer böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışacağız. Birincisi sandık güvenliği konusunda geçen seçimden aldığımız tecrübeler ve gördüğümüz eksiklikleri gideriyoruz. Bu manuel olarak inceleme. İkincisi, dijital olarak, bütün okulların sonuçlarını, iki üç saat içerisinde genel merkeze aktaracak bir yazılımı yapmaya uğraşıyoruz. İki türlü kontrol ediyoruz. Artık inşallah Türkiye’de seçim güvenliği bir daha konuşulmaz.

İNCE’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

(Rozetsiz başkan tartışması konusunda) Oradaki o rozet tartışmasına konu benim twitime bakarsanız, ‘Ankara rozetsiz yönetilmek zorundadır’ diyor. Bunun anlamı; sayın Muharrem İnce, ‘Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacağım’ derken nasıl parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozeti taktığı gibi biz de herkesi kapsayacağız. Elbette seçimlere bir partiden gireceksin, bunun tartışılması o kadar abes ki. Sanki biz bağımsız gireceğiz gibi… Bunu en fazla dert eden CHP’liler değil de AK Partililer oldu, niye böyle söylüyor falan diye. Tabii onlar da bunu istismar etmek açısından belki de haklılar ama bu iki kere ikinin dört ettiği kadar basit ve tartışılmayacak bir konuydu.

ELBETTE CHP ADAYIYIM

Seçimde elbette ki CHP’nin adayıyız ama seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olacağız. Benim bu konuyu vurgulamamın en büyük sebebi, geçen seçim, Ankara seçmeninin verdiği yüzde 44’ü yok sayarak, sayın Gökçek’in ‘ben bundan sonra Ankara’da az oy verene az, çok oy verene çok hizmet edeceğim’ demesi insanları yaraladı. Benim mesajım direkt onlara. Ben onun gibi yapmayacağım anlamında ‘rozetsiz’i söylemiştim ama maalesef istismar edildi.

GÜVENER: BİZ HAZIRIZ

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de şu mesajları verdi:

“Sayın Mansur Yavaş, CHP’nin adayı olduğu için son derece mutluyuz, memnunuz. Ankaralılarla birlikte başaracağız, buna inanıyorum. En başta hepimize ve Ankaralılara hayırlı olsun diyorum. Biz 24 Haziran seçimlerinden çok önce bu yerel seçim hazırlıklarını başlatmıştık. Araya 24 Haziran seçimleri girdi. Sonra tekrar çalışmalara devam ettik. Sandık, okul sorumlularımız hazırlandı. Tek tek, sandık sandık analizlerimiz hazır. 25 ilçemizle beraber Ankara il örgütünün adayımızla birlikte el ele kol kola bu çalışmaları yürüteceğiz. Hep beraber 25 yıl sonra, Ankara’nın kültürüne, kimliğine yapılan bu tahribatları sayın başkanın gideceğine inanıyoruz. Gece gündüz hep beraber çalışacağız. Örgütlerimiz hazır, Ankara hazır, biz hazırız. Güç birliği içerisinde 25 yıllık Ankara özlemini gidereceğiz.”

TRT