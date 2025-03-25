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Mansur Yavaş Göreve Veda Sinyali Verdi

MANSUR YAVAŞ’TAN GÖREVİ BIRAKMA AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı’da gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Yavaş, geleceği ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kendisinin “Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah.” ifadeleriyle birkaç yıl içinde görevini sonlandırma niyetini belirtti. Bu açıklama, bazı kesimler tarafından Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olabileceği şeklinde yorumlandı. Diğerleri ise Yavaş’ın siyasete devam etme ihtimalini dile getirdi. Bununla birlikte, Yavaş, iftar programının ardından açılan konser soruşturmasıyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.

ETKİNLİKLERDE USULSUZLUK BULUNMADI

ABB tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine dair müfettiş incelemeleri hakkında da bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen etkinliklerin müfettişler tarafından incelendiği, sonuç olarak 97 konser için usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi. Ancak, 33 konser ile ilgili kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. İncelemeye alınan 9 belediye çalışanının karara itiraz edeceği de vurgulandı.

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