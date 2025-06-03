Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özdağ ziyaret etti

ZAİYRET VE MORAL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından, Yavaş, “Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ’ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşamıştık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri ve kendisinin göremediği ama Türkiye’de olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hem bu yargılama süreciyle ilgili konuları geniş bir şekilde kendisiyle konuştuk. Kendisinin morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük.” dedi. Yavaş, bu yargılamaların siyasi olduğuna dair kamuoyunda güçlü bir kanaat bulunduğunu ifade etti.

HUKUKUN GEREKTİRDİĞİ YARGILAMA

Yavaş, “Dolayısıyla zaman zaman Türkiye’de bu tür siyasi yargılamalar oluyor. Ama sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4483 sayılı kanun var. Danıştay’ın birinci ve ikinci dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var. Dolayısıyla hukuka uygun bir şekilde yargılanmamız gerekir. Maalesef son soruşturmalarda pek bunları göremiyoruz. 4483 sayılı memurların yargılanması hakkındaki kanuna hiçbir şekilde uyulmuyor.” şeklinde belirtti. Yavaş, yargılamaların sonunda hangi tarafın haklı olduğunun ortaya çıkacağını düşündüğünü ekledi.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN BEKLENTİSİ

Yavaş, Ümit Özdağ’ın da ayın 11’inde tahliye edilmesini beklediğini ifade ederek, “İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum.” dedi. Özdağ hakkında infaz kanununun etkisinden bahseden Yavaş, “İnfaz kanununa göre çok ağır ceza alanlar 1- 2 ay yatıp çıkacaklar. Şimdi yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da aynı şekilde. Mahkum olmayacağına inanıyoruz. Ama mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok. Fazlasıyla yattı.” diye konuştu. Yavaş, hukuk sisteminin önemine vurgu yaparak, “Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor. Bunun da zararını maalesef Türk halkı çekiyor.” ifadesini kullandı.