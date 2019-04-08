31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil” dedi.

Ankara Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmetlerde adalet ve liyakatı ön planda tutacaklarını söyledi. Ankaralıların Ankara’da yaşamaktan keyif alacaklarını belirten Mansur Yavaş, “Bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirdi, buna layık olmaya çalışacağız.

Ankara’yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Gelişmiş ülkelerin başkentleri ile yarışan bir Ankara’yı hep birlikte başaracağız. Ankaralılar da Ankara’da yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil. Eşit bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacak. Darısı İstanbul için olsun” diye konuştu.

Yavaş, devir teslim töreninin ardından Anıtkabir’e giderek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Yavaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne dönerek resmi olarak görevine başlamış olacak.

ANKARA’DA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törenle Mustafa Tuna’dan görevi devraldı.

Mustafa Tuna’nın konuşması şu şekilde:

Hayırlı uğurlu olsun. Güzel hizmetlere vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.

Mansur Yavaş sözlerine şu şekilde devam etti:

Çok teşekkürler sayın başkanım. Sayın Başkanım biz sizi Sincan’dan beri takip ediyoruz. Gerek mali disiplin yoluyla gerekse yaptığınız hizmetlerin farkındayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok güzel hizmetler yaptınız. Sizleri örnek alacağız. Adaletli davrandı, bunu bütün kamuoyu ile ilgili izledik. İnşallah bundan sonra da kendisinin değerli fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Kendisinden devir almaktan da ayrıca çok çok mutluyum.

TRT