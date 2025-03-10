Mansur Yavaş: Şartlara Göre Hareket Edeceğiz

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakın zamanda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim hazırlıklarına başladı. İmamoğlu, partinin tek adayı olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Daha önce aday olmayacağını belirten Yavaş, şartların uygun olduğu bir zamanda değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

YAVAŞ’TAN İFTAR PROGRAMINDA AÇIKLAMALAR

Yavaş, Beypazarı Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında konuşarak, ilçeye ve Ankara’ya yönelik yaptıkları projeleri anlattı. Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini vurgulayan Yavaş, “Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Yavaş, bu kapsamda, hizmetlerini aksatmadan, belirsiz bir tarihte gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmeyeceklerini belirtti.

ÖNCELİK ANKARA

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye’nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara’da yaşayan insanların refahı.” Bu ifadeler, Yavaş’ın seçim sürecine bakışı ve metroloji konusunda kararlı duruşunu gösteriyor.