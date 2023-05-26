Mansur Yavaş: Sinan Oğan’ı aradım

Mansur Yavaş, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini bildiren ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili açıklama geldi.

Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’nı desteklemesiyle ilgili konuşan Mansur Yavaş, “Biz kendisiyle kararından önce görüştük. Taraflar birbirini dinledi. Kendisi ‘arkadaşlarımla görüşüp kararımı bildireceğim’ dedi, öyle ayrıldık. Sonuç da bizi şaşırttı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gitmesine sayılı saatler kaldı. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy çoğunluğunu sağlamak için yarışacak.

28 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi siyasiler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk’te seçim gündemine dair soruları cevapladı. Yavaş, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İLK TUR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Mynet.com.tr’nin derlediği habere göre; seçimin ilk turunu değerlendiren Yavaş, elde ettikleri sonucun beklentilerin altında kaldığını söyledi. Yavaş, “Belki de Sinan Oğan Bey’e giden oyları da bu tarafa gidecek diye gördük. Mutlaka gittiğimiz mitingde onlar da bizi dinlemeye gelmişlerdir” dedi.

“Gidip gördüğümüz yerlerde ilk defa bu kadar kalabalık, genç ve kadın gördük. Onların hepsi bizi ümitlendirdi” diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“MİLLET NE DERSE O OLUR”

“Sonuç böyle çıktı. Millet ne derse o olur. İkinci tur için ümitsiz değiliz. Şimdi de ikinci turda eksikler nedir, nerelerde hatalar var, sandığa gelmeyenler nasıl getirebilir, sayın Oğan’a verilen oylar bu tarafa nasıl kanalize edilebilir, nasıl yüzde 50’yi tekrar geçeriz hesabını yaptık.

Ümitliyiz, yurt dışı oylarda artış oldu, yurt içinde de olacaktır. Stratejide bir hata mı var, bunların hepsi değerlendirildi.”

Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararına şaşırdığını ifade eden Yavaş, seçimden sonra Oğan ile görüştüğünü söyledi.

Yavaş’ın açıklamaları şöyle:

“Karara şaşırdım. Sürekli olarak seçim sırasında o kadar ağır eleştiriler getirdi ki, sayın Erdoğan’a yönelik de. Bu sonuç alınır alınmaz ‘Sinan Oğan ne yapacak’ dendiği zaman MHP’liler çok ağır demeçler verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisiyle ilgili ağır demeçler verdi. Bunların hepsi ortadayken oraya gitmesinin bir sebebi olması lazım. Onu da kendisi cevaplandırır.

Biz kendisiyle kararından önce görüştük. Aradım kendisini. Önce bir yüz yüze geldik, ‘sayın genel başkanımızla yan yana getirmek istiyorum sizi’ dedim. ‘Tamam’ dedi. Sonra 3 kişi yan yana geldik. Olumlu bir görüşme oldu. Kendisi açıkça Cumhur İttifakı’ndan da görüşmek isteyenler olduğunu söyledi. Biz ‘tabii görüşün’ dedik. Taraflar birbirini dinledi. Kendisi ‘arkadaşlarımla görüşüp kararımı bildireceğim’ dedi, öyle ayrıldık. Sonuç da bizi şaşırttı.

“SEÇMENİ ÜMİT ÖZDAĞ’I DİNLER”

Sayın Özdağ’ın kararı ikinci tura olumlu etki eder. Sayın Sinan Oğan kamuoyuna çıkıp, ‘Cumhur İttifakı’nı destekliyorum, siz de arkamdan gelin, destekleyin’ demedi. Diyeceğini sanmıyorum. Çünkü kendisini destekleyenlerden müthiş öfke var.

Sayın Özdağ parti olarak kabul edildiği takdirde gelir diye düşünüyorum. Zafer Partisi, başından beri hükümetin aleyhine çalışma yaptı. Göçmen politikasıyla ilgili itirazları vardı. Kamuoyunda yüzde 6-7’lere giden bir karşılık buldu. Zafer Partisi milletvekili çıkarsın, Hazine yardımı alsın diye net bir şekilde tavır koyan seçmenin sayın Özdağ’ı destekleyeceğini düşünüyorum.”