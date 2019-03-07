Mansur Yavaş: Siyaseti bırakırım

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yerel seçimlere dair konuştu ve kazanamazsa siyaseti bırakacağını belirtti.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yavaş, özetle şu yanıtları verdi:

CHP’DE DEVAM EDECEĞİM

“Bu konuda gayet netim: Görev süremin sonuna kadar CHP’de tabii ki devam edeceğim. Bu seçimin şöyle bir farklılığı var; Ankaralıya sorduk ‘problemleriniz nedir’ diye. Oybirliğiyle ulaşım, su trafik, yeşil alanlar gibi konular var. Bunlar aslında 17 yıldır bir hükümetimiz var ve aynı partiden de belediye başkanı var. Bizim birinci vazifemiz, Ankara’nın ekonomisini kalkındırmak olmalı. Ankara’nın her yerinde termal su var. Bunu termal sağlık turizmi haline getirmemiz gerekiyor. Tarımı da desteklemeliyiz. Kızılırmak suyunu Bala ve Gölbaşı arasında bin kilometrelik bir alanda sulu tarım yapılmasında kullanacağız.

(2014 seçimlerini küçük oy farkıyla kaybettiniz. Şimdi seçim güvenliği için özel önlem alıyor musunuz?) Bizim için sorun daha çok Ankara’nın civarındaki ilçelerindeydi geçen seçim. Şimdi İYİ Parti oralarda daha çok aday çıkarttığı için böyle bir sorun olmayacak. Bir de Ankara’da şöyle bir şey var, Mansurcular var. Bunlar da eskiden birlikte siyaset yaptığımız, ama şimdi ne MHP’de ne de İYİ Parti’de görev almayan arkadaşlarımız var, beni tanıyan. Onlar da ayrıca bir ekip oluşturdular. Her okulda onlar da bulunacak. Ben bu kez böyle bir şüpheli durum yaşanmayacağı kanaatindeyim. (Kazanamazsanız ne yapacaksınız?) Siyaset son, yani gayet netim ben. Yeter. Yeter.”

HÜRRİYET