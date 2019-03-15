İşte Mansur Yavaş’ın SMS’leri

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Ankara’nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, yaptığı basın açıklamasında rakibi Mansur Yavaş’a ait SMS’leri okudu.

Mansur Yavaş’ın sahte senet iddialarına konu olan şahsa yazdığı SMS’leri okuyan Özhaseki, rakibinden topu taca atmadan sorularına cevap vermesini istedi.

Özhaseki, “Hangi, hizmet karşılığında aldınız bu hizmeti. Hangi hizmeti veriyorsunuz da bu parayı alıyorsunuz? Danışmanlık ücreti olarak bunu istiyorsanız, sözleşmeniz var mı? 3 küsür milyon lira istiyorsunuz. DIşarıda söylenen dedikodulara ben burada söylemiyorum ama kendisini dürüstlükle cevap vermediği sürece dışarıdaki dedikodular kesilmez.” dedi.

SMS’LER

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hukuk fakültesi diplomanı iptal ettiririm. Bugün ödemeye yanaşmazsan çarşamba günü diploma iptalin savcılığa veriliyor” diye mesaj atmış. Bunlar şantaj değil midir? Bu nasıl bir iştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile ilgili bir takım kirli işler. “Bak Necmettin, başlangıç olarak baroya raporunu veriyorum, dahası da olacak. Öde borcunu. Emekliliğini iptal ettiririm. Ailen senin sapık olduğunu biliyor mu?”, sonra arkasından bizimki mağdur edebiyatı yapıyor ya, “Kodese hazırlan. Senin düğününü basacağım. Seni Ankara’da yaşatmayacağım!” diyor. Bunun gibi onlarca mesaj var. Hayretler içerisindeyim. Bir şey var dikkatimi çeken, “Öde kurtul, vazgeçelim bu işten.” Bu nasıl bir iştir, bu nasıl bir adamdır böyle ya. Beni suçladığına göre benim de öğrenmek hakkım. Kamuoyu önünde bunları dürüstlükle açıkla. Bunlardan kaçamazsın. Polemik yapar, sorulardan kaçarsan herkes anlar bunu. Dürüstlükle cevap vermenin dışında çaresi yok bunun.”

SORULAR

Sormak istediğim net sorular var:

1-Bu senedi kim düzenledi?

2-Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor?

3-Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız?

4-Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız bu ücreti sözleşmeniz var mı?

Bir konu daha var. Sözleşme ya da vekalet düzenlememe sebebini vergi olarak söylüyor. Vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi bu? Bu durumu kendi partililerinize nasıl anlatacaksınız? Valla hayretler içerisindeyim. Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi?”