Mansur Yavaş’tan Adaylık İçin Açıklama

ADAYLIK SÜRECİ TAMAMLANDI

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan aday adaylık sürecinin sonuna gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu süreçte tek aday olarak öne çıkıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler adaylık için adı geçen diğer isimlerden Mansur Yavaş’a çevrildi.

ADAYLIĞA KAPILARI KAPATMADI

Yavaş, daha önce adaylık başvurusu yapmama kararı almıştı. Ancak, konuyla ilgili olarak bu sabah yaptığı açıklamada adaylığa kapıları tamamen kapatmadı. Yavaş, “Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖN SEÇİME YANIT VERDİ

Yavaş, CHP’de ön seçim öncesindeki cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiği hatırlatıldığında “Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN PLANLARINI AÇIKLADI

Yavaş, adaylıktan vazgeçtiği yönündeki soruya ise “Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir.” diyerek yanıt verdi.