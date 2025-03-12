Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

MANSUR YAVAŞ’TAN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığına katılmayacağını daha önce bildirmiş olsa da, zaman zaman dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Aday olma olasılığı hala tam olarak ortadan kalkmayan Yavaş, yine önemli bir çıkışta bulundu.

SİYASİ KUMPASLARA KARŞI HAZIRLIK

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren Yavaş, iktidara karşı birlikte hareket etme vurgusu yaptı. “Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım” diyen Yavaş, iktidarın halktan kopmuş olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini belirtti.

BİR OLMA VURGUSU

Destek açıklamasında, “Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak. Birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz” ifadelerine yer veren Yavaş, “Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek süratiyle en doğruyu yapacağız. Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz” diye ekledi.