Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki

ANAYASAL HUKUK SÜREÇLERİNE DAMGA VURAN OLAY

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oyunu kullanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması sonucunda tutuklanması ile ilgili ilk açıklamalarını yaptı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair gelişmeler, Türkiye’nin farklı yerlerinde geniş çaplı protestolara yol açtı.

GENÇLERİN HAK ÇAĞRISI

Yavaş, yaşanan olaya ilişkin verdiği tepkide, “İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek” ifadelerine yer verdi. Oy verme işlemi sırasında kaygılarını ifade eden Yavaş, “Hiç uyumadan oy kullanmaya geldik. Haberi şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz” dedi.

SİYASİ ETKİLER VE MEDYA YANSIMALARI

Yavaş, dava sürecinde yaşanan olaylara dair birkaç önemli noktayı dile getirdi. “Yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki ifade adeta 5 dakika sonra Türkiye’ye servis edildi” diyerek, bunun hukuki sürecin sorgulanmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, avukatların ulaşamadığı bilgilere haber kanallarından ulaştıklarını ve bunun da durumu siyasi hale getirdiğini söyledikten sonra, ülkenin durumu hakkında duyduğu üzüntüyü ifade etti. Yavaş, “Hukuk ve demokrasi sorgulanmaya başlandı. Bunun sonucunda 26 milyar lira havaya uçtu” dedi.