Mansur Yavaş’tan Öcalan Açıklaması: Halka Sorulmalı

AÇILIŞ TÖRENİ HİKAYESİ

Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli bir tünel, Cumhuriyet’in değerlerini, kurtuluş mücadelesini ve Atatürk ilke ve inkılaplarını dijital bir deneyimle sunması hedefleniyor. Tünelin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı şerefine düzenlenen etkinlikte, ABB Başkanı Yavaş şu sözleri dile getirdi: “Bin yıllık hikayedir bu coğrafyada. Bu hikayenin her satırında vatan aşkı ve bağımsızlık uğruna ödenen acı bedeller var. Bu topraklar, bağımsızlık uğruna nice erleri, 15’lileri, 57’nci Alayı ve nice şehitleri bağrına bastı ve basmaya da devam ediyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının, Nene Hatun’un, Şerife Bacı’nın, Kara Fatma’nın ve terör karşısında ülkeyi böldürmemek için canlarını veren şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri bize güç veriyor, şeref veriyor. Asla unutmayacağız.”

Daha sonra, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili açıklamalarının ardından ortaya atılan “yeni çözüm süreci” iddialarına dair düşüncelerini aktardı: “Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje, vekillerin bunu Meclis’te tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez; bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Bir başkasına karşı işlenen suçu birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekmiştir.”

ORTAK YAŞAMA İRADESİ VURGUSU

Yavaş, “Ortak yaşama iradesi olmasaydı bu toplum çoktan ayrışırdı. Bunların toplumdaki ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Varsa böyle bir plan, proje, bunların hem halka iletilmesi hem de Meclis’te grubu olan partilerle paylaşılması şart.” dedi. Dışarıda hazırlanan bir projeye alet olmaları durumunda karşı olduklarını vurgulayan Yavaş, “Ne sınırlarımızın değişmesine ne de üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin de kendi başına karar vermesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

MECLİSİN ROLÜ VE GELECEKTEKİ ADIMLAR

Benzer şekilde Yavaş, gelişmelerin Türk milleti ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, “Ben bekliyorum, önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denilecek, gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler.” dedi. Yavaş ayrıca, yeni bir çözüm sürecinin Türkiye’nin hukuk sistemine aykırı olduğunu belirterek “Bence bunun tartışılması lazım. Meşruiyet ancak ve ancak TBMM’de aranır.” değerlendirmesinde bulundu.

KAMU TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU

Anayasa’nın ilk dört maddesinin tartışılmasının bu günleri gösterdiğine dikkat çeken Yavaş, “Türk milletinin bu kadar kanlı terör eylemlerine rağmen ortak yaşama iradesinde bir eksiklik görmedim.” ifadesini kullandı. Yavaş, gelecekte herhangi bir kararın Türk milletine sorulması gerektiğini ekleyerek, “Son söz Türk milletinindir. Türk milleti her şeyin üzerindedir.” dedi.