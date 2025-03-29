Mansur Yavaş’tan Saraçhane Konuşması Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de gerçekleştirilen gösterilerde sahne alan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kullandığı ifadelerle CHP ve DEM Parti arasında krize yol açtı. Yavaş’ın Maltepe mitingindeki konuşması sırasında elindeki kağıttan okuması dikkat çekti. Doğu illerindeki Nevruz kutlamalarına gönderme yapan Yavaş, “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Yavaş’ın bu sözleri sonrası bir açıklama yaparak, “Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı olarak bendedir” diyerek DEM Partililerden özür diledi. Bu gelişmenin ardından Yavaş’tan bir açıklama geldi. Yavaş, ifadelerinin çarpıtıldığını söyleyerek, “Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameledir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün ‘PKK sevdalısı’ dediler, bugün ‘Kürt düşmanı’ diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.”