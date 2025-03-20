Mansur Yavaş’tan Soruşturma İddialarına Yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayvan’daki fuar ziyaretinin ardından sabaha karşı geri döndü. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatılacağına dair iddiaları yanıtladı. “Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar” diye konuştu.

Yavaş, konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine değerlendirmeyle başladı. “Yargı bağımsız ve tarafsız diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular olacakları birkaç gün önceden söylüyorlar” diyerek, yargının tarafsızlığına dair eleştirilerde bulundu. Yavaş, avukatların ulaşamadığı bilgilere bazı yorumcuların nasıl ulaştığını sorguladı. “Ertesi gün bu olaylar gerçekleşiyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Yavaş, Türkiye’deki yargı sisteminin uluslararası düzeyde güven kaybına yol açtığını belirtti. “Böyle bir ülkede kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez” diyerek, parlamenter sisteme dönüş ve tarafsız yargının sağlanmasının aciliyetine vurgu yaptı.

Soruşturma iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Yavaş, “Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinin de kapatılacağına eminim” dedi. “Hakkımda hiçbir soruşturma yok” ifadelerini kullandıktan sonra, 1999 yılından itibaren herhangi bir sorun olmaksızın herkesin banka hesaplarını inceleyebileceğini dile getirdi. Yavaş, “Korktuğumuz bir şey yok ancak bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulunup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana” dedi. Televizyon yorumlarına da değinerek, “Hukuk dışına çıkanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var. Bunu herkes dikkate alsın” hatırlatması yaptı.