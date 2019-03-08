Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a para cezası verildi.

Mahkeme, sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı, 329 bin 736 lira kötü niyet tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası ödemeye mahkum etti.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, iş adamı N.K. adına düzenlenen sahte senedi icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik oldu. Kayseri Şeker’le yaptığı pazarlama işinden dolayı SAMAŞ adlı bir şirket mahkemelik oldu. SAMAŞ, sözleşmeden doğan alacakları ve cezai şart yönünden Kayseri Şeker’e dava açtı. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, SAMAŞ şirketinin sözleşmeden doğan alacakları yönünden davayı kabul ederken, cezai şarttan doğan alacağı ise reddetti. Bunun üzerine SAMAŞ’ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle iş adamı N.K.’dan SAMAŞ şirketi adına maddi yardım istedi. M.G., firmaya maddi destek vermeyi kabul eden N.K.’ya cezai şart yönünden Yargıtayda süren dava ile ilgili Mansur Yavaş’tan destek alabileceklerini de söyledi. Bunun üzerine SAMAŞ şirketine maddi destek veren N.K. ile Yavaş görüşmeye başladı. Dava sürecinde verdiği maddi desteklerin karşılığı olarak SAMAŞ, 600 bin dolarlık şirket tarafından cirolu senedi N.K.’ye verdi. Bir süre sonra SAMAŞ ile N.K. ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, ikili arasında arabuluculuk yaparak, N.K.’ya SAMAŞ tarafından verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar yediemin sıfatıyla emanet olarak aldı.

Mahkeme, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11.5 milyon liralık alacağın SAMAŞ’a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ, N.K’ya 3.5 milyon lira, Yavaş’a da açıklanmayan bir miktarda ödeme yaptı. SAMAŞ’tan aldığı 3,5 milyon TL’nin 1 milyon TL’sini isteyen Yavaş’ın bu talebini reddeden N.K ile Yavaş arasında uyuşmazlık yaşandı. Bunun üzerine Yavaş, elindeki 600 bin dolarlık senedi Ankara 29. İcra’da takibe koyarak tahsil etmek istedi. N.K., kendisine gelen tebligat sonrası yaptığı incelemede, cirolu olan gerçek senedin değil, bir başka sahte senedin işleme koyulduğunu anladı ve 1. İcra Hukuk Mahkemesinde imzaya itiraz davası açtı.

Polis ve jandarma kriminal heyetine yaptırılan incelemede, senetteki imzanın N.K.’ya ait olmadığı tespit edildi. Mansur Yavaş, heyet raporları neticesinde 329 bin 736 TL kötü niyet tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum edildi. 1. İcra Hukuk Mahkemesinin verdiği bu karar, Yargıtay tarafından da kesinleşti.

6. Ticaret Mahkemesine Mansur Yavaş’a borçlu olmadığı için menfii tespit davası açan N.K.’nın bu hamlesi üzerine Mansur Yavaş, 11. Asli Ticaret Mahkemesinde eş zamanlı olarak hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak davası açtı. Bu iki dava 6. Ticaret Mahkemesinde birleştirilirken, mahkeme N.K’nin 1. İcra Hukuk Mahkemesince verilen kesinleşmiş kararına rağmen kötü niyet tazminatının tahsilini durdurdu. 6. Ticaret Mahkemesi, 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce alınmış iki ayrı resmi bilirkişi raporuna rağmen bu sefer sahte senedi Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Adli Tıp Kurumu da daha önceki bilirkişi heyetleri gibi senette yer alan imzaların ve yazıların N.K.’ye ait olmadığını raporladı. Şu anda 1. İcra Hukuk Mahkemesinin Mansur Yavaş aleyhine verdiği tazminat kararlarının infazı için 6. Ticaret Mahkemesinin vereceği karar bekleniyor.

Bu iki davanın sonucunda CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, N.K.’nın kendisine sahte senet verdiğini ve kendisine şantaj yaptığını iddia ederek, N.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada N.K. dolandırıcılık suçundan beraat etti ancak 1. İcra Hukuk Mahkemesinin lehine verdiği karardan ve icraya kendisi tarafından konulmayan sahte senet nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uzman hukukçular, bir kişinin suçun mağduru iken aynı zamanda faili olamayacağını, N.K.’ya böyle bir ceza verilmesinin emsalinin bulunmadığını ifade etti. N.K., İstinaf Mahkemesinde devam eden davanın sonucunu bekliyor.

TRT