Mansur Yavaş’ın sözcüsünden Demirtaş açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sözcüsünden Demirtaş hakkında açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Van’da esnaf ziyareti sırasında “Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz” diyen bir vatandaşa “İnşallah” cevabı vermesi gündeme oturdu. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Mansur Yavaş’ın konunun muhatabı olmadığı ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Van’da düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yavaş’ın bu esnada bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Yavaş, bir vatandaşın “Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz” ifadeleri üzerine “İnşallah” cevabını verdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve çokça konuşulan konu ile ilgili Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili paylaşılan duyuruda, Mansur Yavaş’ın konunun muhatabı olmadığı ifade edildi ve “Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir” denildi.

“HABERLER GERÇEĞİ YANISTMAMAKTADIR”

Açıklamada, “ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan’a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘inşallah’ sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz’ sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.