Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya gelecek altılı masa toplantısı öncesinde Mansur Yavaş’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Yavaş, altılı masanın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya ”Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir.” diyerek yanıt verdi.

Altılı masa, perşembe günü “Cumhurbaşkanı adaylığı” gündemiyle toplanacak. Altı lider bu toplantıda ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.

Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden sürpriz bir adım gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, dün bir araya gelmişti.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşarak 3 ismi açıklamıştı.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN 3 İSİM

Karamollaoğlu, “Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi.” demişti.

Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin ise, “Ben bir ana muhalefet partisi liderinin ‘Ben aday değilim’ demesini makul bulmam.” yorumunda bulunmuştu.

Gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantıya çevrilmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bu soru soruldu.

”BU BENİM İÇİN GÖREVDİR”

Yavaş, Altılı Masa’nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ”Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.” yanıtını verdi.

”ALTILI MASA UYGUN KARARI VERECEKTİR”

Habertürk canlı yayınına katılan Yavaş, Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

”Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu. Altılı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.”