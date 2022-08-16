Mansur Yavaş’tan konser hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Yaz Şenlikleri için konserleri başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Ankara Yaz Şenlikleri’nde konser verecek sanatçıların seçiminde ilçe ve semtlere göre kültürel ve siyasi tercihlerde bulundu.

ABB’den yapılan bilgilendirmeye göre; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yenimahalle ilçesindeki Vedat Dalokay Parkı’nda Cem Adrian’ı sevenleriyle buluşturdu. Yavaş’ın memleketi olan ve daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı’nda ünlü sanatçı Sevcan Orhan cumartesi günü sahne aldı.

Ankara Kent Orkestrası’nın da sahne aldığı Beypazarı’nda ve Yenimahalle’de çocukların aileleriyle birlikle eğlenceli vakit geçirmesi için de panayır alanları da kuruldu.

15 Ekim’e kadar devam edecek programda; Etimesgut’taki Gazipark’ta Koray Avcı, Mamak’ta Selda Bağcan, Haymana’da Zara, Çankaya’da Yaşar, Çamlıdere’de Ankaralı Yasin, Güdül’de Gülşen Kutlu, Polatlı’da Soner Sarıkabadayı, Nallıhan’da Oğuz Aksaç, Çankaya Anıtpark’ta Madrigal ve Grup Yüzyüzeyken Konuşuruz, Altındağ Gençlik Parkı’nda Ece Seçkin, Gölbaşı’nda Musa Eroğlu, Altındağ Gençlik Parkı Fettahcan, Kalecik Nurullah Akçayır, Batıkent Vedat Dalokay Parkı Fuat Saka, Elmadağ

Derya Bedavacı ve Kahramankazan’da Mustafa Özarslan konserleri yer alıyor.