Mantar Tarlası Bulundu, Tunceli 62

MANTAR TARTIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yurt dışında yaşayan Mahmut Utan, ilkbahar aylarıyla birlikte memleketi Tunceli’ye döndüğünde Munzur Dağlarında yaptığı doğa gezisi sırasında 62 çakşır mantarını bir arada buldu. Utan, bunları sayarken duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi ve bulduğu mantarlara “Mantar gökdeleni” adını verdi.

Tunceli’de bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda kendiliğinden yetişen ve kilosu bu yıl 1,500 liraya alıcı bulan mantarları toplayarak geçimlerini sağlıyor. Mahmut Utan da Tunceli’nin Ovacık ilçesine doğa gezisi amacıyla çıktığında bu muhteşem mantarlarla karşılaştı. Mantarları toplarken, “Spor amacıyla çıktığımız doğada bu mantarları topluyoruz. Bu mantarın enfes bir tadı var” dedi.

Munzur Dağları, yaklaşık 1,860 bitki türüne ev sahipliği yaparak zengin bir ekosistem sunuyor. Bu bitki türleri arasında çakşır mantarları da yer alıyor. Her yıl mayıs ile haziran ayları arasında yüksek rakımlı dağlardan toplanan bu mantar, doğal bir lezzet kaynağı olmanın yanı sıra bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.