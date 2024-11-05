Mantar Zehirlenmeleri İçin Dikkat Uyarısı

YAĞIŞLAR ORMANLARDA MANTAR BOLLUĞUNA NEDEN OLDU

Bolu’da son günlerde artan yağışlar, ormanlarda mantar üretimini artırırken, bu durumun sonucunda mantar zehirlenme vakalarının sayısında da artış yaşanıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzm. Dr. Filiz Bolu, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. “Mantar zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi, karaciğer, böbrek fonksiyonları etkilenebiliyor ve zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor” diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

MANTAR ZEHİRLENMESİ VE BELİRTİLERİ

Uzm. Dr. Bolu, mantar zehirlenmelerinin doğal alanlarda yetişen, zehirli maddeler içeren mantarların tüketilmesi sonucunda ortaya çıktığına dikkat çekti. Zehirlenmelerin şiddetinin, mantarın türüne, içerdiği toksin oranına ve tüketilen miktara bağlı olarak değiştiğini belirtti. “Mantar tüketimi sonrası, genellikle ilk 24 saat içinde; bulantı, kusma, ishal, sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, ateş, çarpıntı, karın ağrısı gibi belirtiler gözleniyor” dedi. Dr. Bolu, bu durumların ciddiyetine vurgu yaparak zehirlenmelerin ölümle sonuçlanabileceğini tekrar hatırlattı.

KORUNMA YOLLARI VE ACİL DURUM İŞLEMLERİ

Uzm. Dr. Filiz Bolu, mantar zehirlenmelerinden korunmanın en etkili yolunu, doğada yetişen mantarların tüketilmemesi olarak açıkladı. Bunun yerine kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Kültür mantarları alınırken ambalajlı olanların tercih edilmesi ve ambalaj üzerindeki bilgilendirme etiketlerinin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, “Mikroorganizma bulaşmış kültür mantarları da mide ve bağırsak şikayetlerine yol açabilir” uyarısını yaptı. Doğada yetişen mantarların tüketilmesi durumunda, belirtiler görülmeye başlandığında en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerektiğini vurguladı. Dr. Bolu, hastaneye başvuran kişilerin yedikleri mantardan bir miktar götürmelerinin, hekim için toksin hakkında bilgi sağladığını ifade etti.