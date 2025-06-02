Mantar zehirlenmelerine dikkat edin!

SON DÖNEMDE ARTAN MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, son zamanlarda görülen mantar zehirlenmeleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Yapmış olduğu basın açıklamasında, halk arasında “köygöçüren” olarak adlandırılan ve ölümcül etkilere neden olabilen mantarların değişik bölgelerde bulunduğunu ifade etti.

DOĞADAN MANTAR TOPLAMAYIN

Kaya, doğadan toplanan mantarların zehirli olabiliyor olduğunu belirtti. “Mümkünse, doğadan mantar toplamaktan kaçının. Israrcıysanız, yalnızca kesin olarak tanıdığınız türleri alın ve riskli olanlardan uzak durun. En güvenli tercih her zaman kültür mantarlarıdır.” diyerek halkı uyarıyor. Uzun yıllar mantar toplayan deneyimli kişilerin bile zehirlenme riski taşıdığını dile getiren Kaya, bazı zehirlenme belirtilerinin saatler sonra ortaya çıkmasının daha tehlikeli olabileceğini vurguladı.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİNE DİKKAT

Zehirlenme belirtilerinin bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla başladığına dikkat çeken Kaya, bu tür şikayetlerin görüldüğü durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı. Bu tip durumların ciddiyetine karşı duyarlılık gösterilmesinin önemini vurgulayarak, vatandaşların sağlığını korumanın gerekliliğine dikkat çekiyor.