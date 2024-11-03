“Mantarların Gizli Konuşmaları Ortaya Çıktı”

MANTARLARIN GİZLİ İLETİŞİMİ

Ormanların ve ağaçların saklı köşelerinde sessizce büyüyen mantarların sonra aşırı konuşkan oldukları keşfedildi. Batı İngiltere Üniversitesi’nden bilim insanı Andrew Adamatzky’nin gerçekleştirdiği araştırmada, dört farklı mantar türünün yaydığı elektrik sinyalleri özel bir cihaz ile kaydedildi. Bu sinyallerin analizi sonucunda mantarların 50 değişik kelime kullandığı öne sürüldü.

DİĞER BİLİM İNSANLARINDAN GÖRÜŞLER

Fakat bazı bilim insanları, bu konuda daha geniş çaplı incelemelere ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Mantarların iletişimi hakkında daha fazla veri toplamak, bu konuyla ilgili daha derin bir anlayış geliştirmek açısından önem taşıyor.