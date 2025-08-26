Mantı, Türk Mutfağının Sevilen Lezzetidir

MANTININ KLASİK TARİFİ

Mantı, Türk mutfağının en özenle hazırlanan ve sevilen yemeklerinden bir tanesidir. İnce açılan hamur içerisine özenle hazırlanan kıymalı harç konarak küçük parçalar halinde şekillendirilir. Hazırlanan mantılar, yoğurt ve sarımsaklı sos ile buluştuğunda sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.

EVDE MANTI YAPIMI İÇİN İPUÇLARI

Evde kendi mantınızı yapmak istiyorsanız, mantı ile ilgili tüm detaylar ve püf noktaları haberin devamında yer alıyor. Bu yöntemlerle lezzetli ve göz alıcı bir mantı hazırlamak mümkün. Mantı yapımı sırasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar, harcın hazırlanmasından hamurun ince açılmasına kadar çeşitli aşamalarda karşınıza çıkıyor.