Mantra (OM) Token, 13 Nisan’da Düşüş Yaşadı. CEO John Mullin, Token Yakacaklarını Açıkladı. Topluluk Desteğini Yeniden Kazanmak İstiyor. OM, Piyasa Değeri 1,89 Milyardı. Token, 0,52 Dolara Düştü. Mullin, Şeffaf Rapor Hazırlayacaklarını Belirtti

OM TOKENINDAKİ ANİ ÇÖKÜŞ VE GÜVEN KAYBI

13 Nisan’daki ani değer kaybı, Mantra (OM) tokenının yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Şirketin CEO’su John Mullin, güveni yeniden sağlamak amacıyla ekibe ait tokenları yakmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu durum, kripto piyasasında birçok farklı yorumun ortaya çıkmasına neden oldu. CEO John Mullin, topluluğun desteğini kazanmak için 300 milyon kilitli tokenı yakmayı düşünüyoruz dedi. Bu tokenlar, toplam OM arzının yaklaşık yüzde 16,88’ine tekabül ediyor ve 2027 ile 2029 yılları arasında kademeli olarak piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

PİYASA DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Piyasa raporlarına göre, OM tokenı çöküş öncesinde 1,89 milyar dolar değerindeydi. Değer kaybı, 6,30 dolardan 0,52 dolara düşerek önemli bir düşüş yaşadı. Şu anki işlem fiyatı yaklaşık 0,78 dolar seviyesinde bulunuyor ve ekibin sahip olduğu varlıkların değeri, en son hesaplamalarda 236 milyon dolara düşmüş durumda. Mullin, 16 Nisan’da yaptığı resmi açıklamada, “Ekibimin tüm tokenlarını yakmayı planlıyorum ve bu kararı topluluğun vereceği merkeziyetsiz bir oylamayla da şekillendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

TOPLULUK TEPKİLERİ VE GÜVEN

Topluluk üyelerinin büyük bir çoğunluğu, ekibin token yakma taahhüdünü olumlu bir adım olarak görmekte. Ancak, bir finans yayınının kurucusu Ran Neuner, “Ekip teşviklerini yakmak ilk anda güven artırıcı bir jest olarak görünse de, uzun vadede projeye olan motivasyonu düşürebilir” yorumu ile dikkat çekti. Mullin, yaşanan çöküşün hiçbir içeriden bilgi sızdırma veya ekip kaynaklı bir sorun ile alakalı olmadığını vurguladı. Ayrıca şirket, yaşanan düşüşün “pervasız likidasyonlardan” kaynaklandığını belirtti ve ekibin OM arzının yüzde 90’ını kontrol ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

ŞEFFAFLIK VE GELECEK PLANLARI

Mullin, topluluğa daha fazla şeffaflık sağlamak adına ayrıntılı bir post-mortem raporu hazırlanacağını duyurdu. Bununla birlikte, Mantra Ekosistem Fonu’ndan 109 milyon dolarlık kaynağı token geri alımları ve yakımları gibi önlemler için kullanmayı planlıyor. OKX ve Binance gibi borsalar ise, 13 Nisan’daki likidasyonlarla ilgili herhangi bir uygunsuzluk iddiasını reddederek, ani fiyat dalgalanmalarını OM’nin tokenomik yapısındaki güncellemelerle ilişkilendirdi.