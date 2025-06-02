Manyas İlçe Müftüsü Muhammet Artan Atandı

MUHAMMET ARTAN’IN YENİ GÖREVE ATANMASI

Balıkesir’in Manyas ilçesinde İlçe Müftüsü Abdullah Bostan’ın Kırklareli’nin Vize ilçesine atanmasının ardından, boşalan göreve Yozgat-Aydıncık İlçe Müftüsü Muhammet Artan atandı. Müftü Muhammet Artan, yeni görevine başladı.

EĞİTİM HAYATI VE GÖREVLERİ

Eğitim hayatına 2000 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yüzde yüz bursla kazanarak başlayan Artan, 2005’te buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 2007-2009 yılları arasında İlahiyat Ön Lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında İLİTAM programı kapsamında kazandığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2012’de mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki görevine 2011 yılında İstanbul’da İmam-Hatip olarak başlayan Artan, Edirne Uzunköprü’ye bağlı Kurdu Köyü’nde İmam-Hatiplik ve İstanbul Başakşehir’deki Elmalılı Hamdi Yazır Camii’nde Müezzin-Kayyımlık görevlerini üstlendi. 2015 yılında Trabzon Haseki Eğitim Merkezi’ni kazanan Artan, 2018’de İstanbul Arnavutköy’e Vaiz olarak atandı.

AİLE HAYATI

Manyas İlçe Müftülüğü görevine atanan Muhammet Artan, evli ve üç çocuk babası.