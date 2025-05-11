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Manyas’ta Ahır Yangınında 35 Hayvan Telefi

MANİFESTO YANGINI VE HAYVAN KAYBIDIR

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen yangında, bir ahırda 35 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi alındı. Kırsal Kocagöl Mahallesi’nde, Rahmi Aslan’a ait ahırda, sebebi henüz bilinmeyen bir durumda yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ardından, durum hemen yetkililere bildirildi ve Manyas İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak bu süreçte ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeni ise şu an için araştırma aşamasında.

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