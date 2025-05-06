Manyas’ta Ahırda Yangın Çıktı

AHIRDAKİ YANGINDA 5 HAYVAN TELE OLDU

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, ahırda çıkan yangın sonucunda 5 küçükbaş hayvan telef oluyor. İlçeye bağlı kırsal Peynirkuyu Mahallesi’nde, Turgay Demir’in sahip olduğu küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine Manyas İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gönderiliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıyor. Ancak ne yazık ki yangın sonucu 5 küçükbaş hayvan telef oluyor.