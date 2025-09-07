Manyas’ta Kaza, 1 Uzman Çavuş Öldü

OTOMOBİL KAZASI VE SONUÇLARI

Balıkesir’in Manyas ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir uzman çavuş hayatını kaybetti, diğer bir uzman çavuş ise ağır yaralandı. Manyas yönünde sürüş yapan Asım Öztürk (26) yönetimindeki 67 NZ 852 plakalı otomobil, kırsal Kızık Mahallesi’nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

ALANDAKİ MÜDAHALE

Kazanın bildiriminin yapılmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücü Öztürk’ün kaza anında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak bulunan uzman çavuş Furkan Köroğlu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE KAZADAN KURTULAN KİŞİLER

Öztürk’ün cenazesi, Manyas Devlet Hastanesi morguna taşındı ve gerekli işlemlerin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi olan Samsun’a gönderildi. Ayrıca, kazada araçta bulunan zincir market çalışanı Emre Aksoy’un herhangi bir yaralanma yaşamadan kazadan kurtulduğu bilgisi alındı.