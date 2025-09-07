Manyas’ta meydana gelen trafik kazası

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 67 NZ 852 plakalı otomobil Manyas yönüne giderken, kırsal Kızık Mahallesi çıkışında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın sol ön tekerleği koptu ve araç bir süre sürüklendikten sonra yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan dört kişiden birinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Hayatını kaybeden kişinin Salur Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.