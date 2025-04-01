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Manyas’ta Yağış Nedeniyle Kamyon Yoldan Çıktı

AŞIRI YAĞIŞ YOLDA KAZAYA NEDEN OLDU

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar, kayganlaşan bir yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu. Bu durum sonucunda bir kamyon yoldan çıkarak kaza yaptı.

KAZADA YARALILAR MEVCUT

Manyas-Gönen karayolu üzerindeki Manyas Haydar Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, 10 HC 009 plakalı aracın sürücüsü M.A., yağışlı hava şartları nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücünün yanı sıra yolcu F.A. da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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