Manyas’ta Yangın, 30 Koyun, 12 Kuzu

YANGIN DETAYLARI

Manyas ilçesindeki bir ağılda, elektrik tesisatından kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Yangın, Kocagöl Mahallesi’ndeki bir ağılda saat 10.00 sularında başladı. Sahibi Rahmi Aslan, yangını fark ettikten sonra konu ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu.

ETKİNLİK VE MÜDAHALE

İhbar sonrası, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, jandarma da çevre güvenliğini sağladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın yaklaşık bir saat içerisinde söndürüldü. Ancak, yangın sonucu 30 koyun ve 12 kuzu hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının elektrik tesisatından çıkmış olduğu belirlendi ve bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.