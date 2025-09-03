Maozinha Pereira FIBA Americup Şampiyonu

BASKETBOLDA YENİ BAŞARILAR

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket’in yeni transferlerinden Maozinha Pereira, Brezilya Milli Takımı ile birlikte FIBA Americup 2025’te şampiyon olmayı başardı. Brezilya, final maçında Arjantin’i 55-47 yenerek kupayı elde etti. Ancak Pereira, finalde süre alamadı.

MANİSA BASKET’TE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Manisa Basket’te, yönetim kurulu üyeleri Sema Görgülü Olça, Ender Yüksel, Yusuf Köseli, Alper Ayan ve Mesut Köse, takımın antrenmanına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, takımın moral ve motivasyonuna katkı sağlıyor.