Mapi Leon, Cezası Nedeniyle Oynamayacak

MAPİ LEON’UN CEZASI VE TARTIŞMALI POZİSYON

Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın deneyimli savunma oyuncusu Mapi Leon, Şubat ayında Espanyol ile gerçekleştiren maçta ortaya çıkan tartışmalı bir pozisyondan dolayı iki maç men cezası aldı. TV kameralarına da yansıyan bu olayda, Leon’un yalnızca rakibi Caracas’ın bacağına dokunduğunu iddia etmesine rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi itirazını reddetti.

DİSİPLİN KURULU KARARINI VERDİ

29 yaşındaki oyuncu, olayın abartıldığını vurgulayarak, “Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas’ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ancak disiplin kurulu, Leon’un sportmenliğe aykırı bir davranış sergilediğine karar verdi. Bu durum sonucunda Leon, Atletico Madrid ve Sevilla ile yapılacak maçlarda forma giyemeyecek.

ŞOK EDİCİ OLAY VE GÖRÜŞLER

Espanyol ile Barcelona arasındaki derbide, Mapi Leon’un rakibi Daniela Caracas’ın kasık bölgesinden tuttuğu belirtiliyor. Leon’un, Caracas’a “Penisin var mı?” diye sorduğu iddiaları ise dikkat çekici bir tartışma yarattı.