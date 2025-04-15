Mapi Leon, İki Maç Men Ceza Aldı

MAPİ LEON’UN CEZASI VE YANLIŞ ANLAŞILAN POZİSYON

Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın deneyimli savunma oyuncusu Mapi Leon, Şubat ayında Espanyol ile oynanan maçta meydana gelen tartışmalı bir durum nedeniyle iki maç men cezası aldı. TV kameralarına yansıyan bu olayda, Leon, yalnızca rakibi Caracas’ın bacağına dokunduğunu belirtiyor. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi, Leon’un itirazını reddetti.

LEON’UN AÇIKLAMALARI VE DISİPLİN KARARI

29 yaşındaki savunma oyuncusu, olayın abartıldığını ifade etti. Leon, “Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas’ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi” dedi. Ancak disiplin kurulu, Leon’un sportmenliğe aykırı bir davranışta bulunduğuna karar verdi. Bu karar sonucunda Leon, Atletico Madrid ve Sevilla’ya karşı forma giyemeyecek.

DİĞER OLAYLAR VE ŞOK EDİCİ SORULAR

Espanyol ile Barcelona arasında oynanan derbide, Barcelona’nın tecrübeli oyuncusu Mapi Leon’un rakibi Daniela Caracas’a kasık bölgesinden elini uzatarak şok edici bir olay yaratması dikkat çekti. Leon’un, Caracas’a “Penisin var mı?” diye sorduğu iddia edildi. Bu olay, futbol dünyasında geniş yankı buldu ve tartışmalara yol açtı.