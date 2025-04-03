MARA’nın Mart’ta Bitcoin Üretimi Arttı

MARA HOLDINGS’İN BTC ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ

MARA Holdings, Mart ayında Bitcoin madencilik faaliyetlerinde kayda değer bir artış yakaladı. Şirket, 829 BTC üretimi ve 242 blok kazanımı ile geçmiş dönemlerin en yüksek üçüncü aylık performansını sergiledi. Küresel madencilik zorluğu artışına rağmen elde edilen bu sonuç, MARA’nın sektördeki rekabetçi konumunu güçlendiriyor.

REKOR SEVİYELERDE ÜRETİM

MARA Holdings’in Bitcoin üretimi Mart ayında rekor seviyelere yaklaştı. Şirketin açıklamasına göre, Bitcoin madencilik operasyonları Şubat ayına göre yüzde 17 artış göstererek 829 BTC’ye ulaştı ve toplamda 242 blok kazanıldı. Bu rakam, şirketin şimdiye kadarki üçüncü en yüksek aylık blok sayısı olarak değerlendirildi. Küresel madencilik zorluğundaki sürekli artışla birlikte elde edilen başarı, MARA’nın sektördeki rekabetçi konumunu koruma yeteneğini ifade ediyor. Şubat ayında günlük ortalama 25,2 BTC kazanan firma, Mart ayında bu sayıyı 26,8 Bitcoin’e yükseltti ve mevcut madenci ödüllerindeki payı yüzde 5,8’e çıktı.

BİTCOİN Varlığı VE HİSSE SATIŞI PLANLARI

MARA Holdings’in ödünç verilen ve teminatlandırılan varlıklar dahil toplam Bitcoin varlığı, Mart ayı sonu itibarıyla 47.531 BTC olarak kaydedildi. Aynı ay içerisinde, şirket Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla 2 milyar dolarlık hisse senedi satışı planladığını duyurdu. Açıklamada, hisselerin periyodik olarak piyasada satışa sunulacağı belirlendi. Şirket, bu üretim başarısını halka açık madenciler arasında kendi işletilen tek havuz olma özelliğine sahip tescilli madencilik sistemi MARAPool’a bağlıyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana MARAPool, ağın ortalama şans faktörünü yüzde 10’un üzerinde aşarak daha fazla blok çıkarılmasını sağladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALAKALI PROJELER

MARA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fred Thiel konuyla ilgili olarak, “Kendi madencilik havuzumuzu işletmek, verimliliğimiz ve kazancımız üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmamızı sağlıyor. Bitcoin madenciliği ve enerji üretiminde lider konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız,” dedi. Şirket ayrıca, enerjilendirilmiş hashrate’in bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 54,3 EH/s’ye ulaştığını bildirdi. Bu büyüme, MARA’nın Ohio’da Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan 40 megavatlık veri merkezinin geliştirilmesi dahil altyapı genişletme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde ilerliyor.