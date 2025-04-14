Maradona Davası’nda Yeni Skandal Ortaya Çıktı!

MARADONA DAVASINDA YENİ SKANDAL

Futbolun efsanesi Diego Maradona’nın vefatıyla ilgili devam eden davada yeni bir skandalın patlak verdiği ortaya çıktı. Maradona’nın tedavisinden sorumlu olan psikiyatrist Agustina Cosachov’un özel mesajlarının basına sızması, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Sızan WhatsApp yazışmalarında Cosachov, meslektaşı psikolog Carlos Diaz ile yaptığı konuşmada Maradona ile cinsel ilişkiye girdiğini ima ediyor. Diaz’ın “Şişko adamla yattın, kaltak!” mesajına Cosachov, “Hahaha. Eh, terapi terapidir, herkesin kendi tekniği vardır!” şeklinde yanıt vermiş.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Bu skandal, Maradona’nın eski sevgilisi Veronica Ojeda tarafından hafta sonu gerçekleştirilen bir medya röportajında gün yüzüne çıkarıldı. Ojeda, futbolcunun 12 yaşında Benji adında bir oğlu olduğunu ifade etti. Olayın büyümesiyle birlikte Cosachov, Instagram üzerinde sert bir açıklama yaptı. Mesajların “bağlamından koparıldığını” ve “özel, alaycı bir diyalog” olduğunu öne sürdü. Cosachov, “Hastamla iddia edilen samimi bir ilişki hakkında söylenenler tamamen yanlış ve derinden haksızdır. Bir hastayla, doktor-hasta ilişkisi dışında başka bir tür ilişki kurdum ya da kurarım diye bir şey söz konusu değildir” dedi.

MARADONA’NIN ÖLÜMÜ VE DAVALARA YANSIMASI

Mesajlaşmanın, Maradona’nın ölümünden kısa bir süre önce, Kasım 2020’de gerçekleştiği bilgisi verildi. O dönemde basında yer alan “Diego Maradona’nın hayatındaki yeni kadın” şeklindeki haberlere tepki olarak bu “ironik” yorumların yapıldığını savundu. Maradona, 25 Kasım 2020’de Buenos Aires yakınlarındaki Tigre’de bir evde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu, beyin pıhtısı nedeniyle hastaneden çıktıktan sonra bu evde tedavi görüyordu. Arjantin’deki mahkeme, Maradona’nın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen sekiz kişiden yedisini yargılıyor. Cosachov, Maradona’nın doktoru Leopoldo Luque, psikolog Carlos Diaz ve dört sağlık görevlisi (Ricardo Almiron, Nancy Forlini, Mariano Perroni ve Pedro Di Spagno) sanık sandalyesinde yer alıyor. Sekizinci sanık olan hemşire Gisella Dahiana Madrid ise ayrı bir davada yargılanacak.