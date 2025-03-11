Maradona Davasında Duruşma Buenos Aires’te Başladı

DAVANIN BAŞLANGICI

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın ölümü ile ilgili dava, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı. Mahkemede savcı Patricio Ferrari, dikkat çeken bir sunum yaptı. Ferrari, Maradona’nın ölüm anında çekilmiş fotoğrafını hakime göstererek, “Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego’ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Savcı Ferrari, Maradona’nın bakım sürecine de vurgu yaptı. “Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur.” dedi. Ferrari’nin gösterdiği fotoğrafta, Maradona’nın karnının şiş olduğu ve etrafında kimsenin bulunmadığı gözlemlendi. Fotoğrafı gören Maradona’nın kızları Dalma ve Gianinna, duygusal anlar yaşadı.

Efsane futbolcunun sağlık ekip üyelerinden yedisi, ihmal sonucu Maradona’nın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, sanıklar “kasten adam öldürme” suçundan yargılanıyor. Eğer suçlu bulunurlarsa, 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alma ihtimalleri bulunuyor. Maradona’nın aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov’un da bulunduğu yedi kişi, açılan soruşturma kapsamında ölümüne neden olma suçlamasıyla karşı karşıya. Maradona, 25 Kasım’da Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybetmişti.