Maradona’nın Ölümüne İlişkin Soruşturma Başladı

MARADONA’YA YÖNELİK SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona’nın vefatıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, dava dosyasına yeni 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-posta eklendi. Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, savcılığın talimatı üzerine Buenos Aires eyalet polisi, Maradona’nın yaşamının son dönemlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenledi. Haberde, gerçekleştirilen baskında Maradona’nın tedavisine dair birçok laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-postanın ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemede sunduğu çelişkili ifadelerin bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

BASKININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Baskının sabah saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi. Polis yetkilileri, kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştü. Yapılan polis raporunda, baskının temel amacının, sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere erişmek ve Maradona’nın 3-11 Kasım 2020 tarihleri arasında aldığı tedaviye dair tüm kayıtları ele geçirmek olduğu vurgulandı.

Maradona’nın ölümünün ardından soruşturma başlatılmış ve aralarında Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatrist Agustina Cosachov’un da bulunduğu toplamda 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayata veda etmişti.