Maradona Soruşturmasında 300 Belge Ele Geçirildi

MARADONA’NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMADA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona’nın 25 Kasım 2020’deki vefatıyla alakalı yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Buenos Aires eyalet polisi, savcılığın talebi üzerine Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenleyerek 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-postaya el koydu. Yedi sağlık çalışanının “ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davada, klinik yöneticilerinin verdiği çelişkili ifadeler bu baskını gündeme getirdi.

OLIVOS KLİNİĞİ’NE GECE YARISI OPERASYON

Buenos Aires eyalet polisi, 7 Mayıs 2025’i 8 Mayıs’a bağlayan gece Olivos Kliniği’ne gerçekleştirilen bir operasyonda dört saat boyunca süren bir baskın icra etti. ESPN ve AP News kaynaklarına göre, mahkeme kararıyla başlatılan bu baskın, klinik yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemede verdikleri çelişkili ifadeler üzerine yapıldı. Polis, klinik sorumlusu Juan Molinos, müdür Pablo Castiello ve klinik sahibi Swiss Medical’in yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile de görüştü. Baskın sırasında, Maradona’nın 3-11 Kasım 2020 tarihleri arasındaki tedavisiyle ilgili önemli belgeler, laboratuvar sonuçları ve çeşitli tıbbi raporlar ele geçirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SORUŞTURMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Dimitroff, Maradona’nın beyin ameliyatı öncesi testlerinin yapıldığını iddia etti ve operasyonun hiçbir komplikasyon yaşamadan geçtiğini belirtti, ancak bu testlerin tıbbi kayıtlara eklenmemesi dikkat çekti. Africanews’e göre, Dimitroff’un “Maradona ameliyat sonrası alkol istedi, evde bakım uygun değildi” yönündeki ifadeleri, Villarejo’nun açıklamalarıyla çelişiyor. Mahkeme, eksik belgelerin toplanmasını sağlamak amacıyla 3-11 Kasım 2020 tarihli tüm Maradona dosyalarının ele geçirilmesi emrini verdi.

MARADONA’NIN SON GÜNLERİ VE HÜZÜNLÜ VEFATI

Maradona, 3 Kasım 2020’de Olivos Kliniği’nde beyin kanaması nedeniyle bir ameliyat geçirdi ve 4-11 Kasım günleri arasında yoğun bakımda kaldı. Efsane futbolcu, 11 Kasım’da Tigre’deki bir eve taburcu edilmişti. Ancak 25 Kasım 2020’de “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Associated Press’ten alınan bilgilere göre, otopsi kalp yetmezliğini doğruladı. Savcılar, Maradona’nın evde yeterince bakım görmediğini ve bu durumun ölümünü önleyebileceğini iddia ediyor.

YEDİ SAĞLIK ÇALIŞANI YARGILANIYOR

Soruşturma, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, doktorlar Nancy Forlini ve Pedro Di Spagna, hemşire koordinatörü Mariano Perroni ile hemşireler Ricardo Almiron ve Dahiana Madrid’i kapsıyor. Al Jazeera’ya göre, 2023’te üç hâkim bu yedi kişinin “pervasız ve yetersiz tedavi” suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.