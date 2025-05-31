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Maram Hacı Hasan Kalp Krizi Geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİREN MARAM HAC HASAN HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kalp krizi geçirdiği öne sürülen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Maram Hac Hasan, hastanede hayatını kaybetti. Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı’nda yaşayan ailenin kızı Maram, sabah saat 10.00 sıralarında rahatsızlık geçirdi. Ailesinin durumu bildirmesiyle birlikte, adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, kalbi duran Maram Hac Hasan’a kalp masajı yaparak yaşama döndürmeye çalıştı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Maram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirip öldüğü değerlendirilen Maram Hac Hasan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na taşındı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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