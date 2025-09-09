Maraş Biberi Hasat Dönemi Başladı

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almış olan Maraş biberinde hasat dönemi açılmış durumda. Şehrin verimli topraklarında yetiştirilen biberler, üreticiler tarafından toplanarak kurutma işlemi için sergilere gönderiliyor. Kendine özgü aroması, acılığı ve rengi ile dikkat çeken Maraş biberi, hem yemeklere kattığı eşsiz lezzet hem de sağlığa olan faydaları ile öne çıkıyor. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da büyük ilgi gören bu biber, Kahramanmaraş ekonomisine kayda değer bir katkı sağlıyor. Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle işlenen Maraş biberi, kurutma ve öğütme aşamalarının ardından pul biber olarak tüketicilere ulaşıyor.

ÇİFTÇİLER GÜNEŞTE KURUTUYOR

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren çiftçiler, dikkatlice topladıkları biberleri güneşte kurutmak üzere seriyor. Kentin dört bir yanındaki kırmızı tarlalar ve sergiler, Maraş biberi sezonunun başladığını gözler önüne seriyor. Türkiye’nin her köşesine gönderilen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemleri tamamlandıktan sonra pul biber şeklinde sofralarda yer almaktadır. Üreticiler, bu yıl yüksek rekolte bekliyor ve fiyatların emeğin karşılığını verecek seviyelerde olmasını umuyor.

ÜRETİMDE ZORLUKLARLA MÜCADELE

Hasat yapan Elif Cengiz, “Tarlada biber topluyoruz. Yaptığımız iş çok zor Maraş biberi de kaliteli güzel” sözleri ile emeğin zorluğuna dikkat çekiyor. Çalışan Mehmet Cengiz ise, “Maraş biberi çok güzel, havalar sıcak ve zor şartlarda çalışmaya devam edip üretime katkı sağlıyoruz” diyerek yaşadıkları zor koşulları ifade ediyor. Hem öğrencilik hem de çalışmak zorunda kalan Suca Cengiz de, “Yaz mevsiminde çalışıp kış mevsiminde okumaya çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum” ifadesi ile geleceğe dair hayallerini paylaşıyor.