Marble İzmir Fuarı Başladı: Doğaltaş Sergisi

DOĞAL TAŞ FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türk doğal taş sektörünün en büyük uluslararası buluşması olan MARBLE İzmir-30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklar hız kazandı. Fuar, 9-12 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek. Bu yıl, toplam iki Eyfel Kulesi ağırlığında 20 bin ton blok taş sergilenecek. Doğaltaş sektörünün en önemli global etkinliklerinden biri olarak öne çıkan İzmir Mermer Fuarı’nda, binin üzerinde blok doğal taş ve sektörel makineler katılımcılarla buluşacak.

İLK DOĞAL TAŞ FUAR ALANINA GETİRİLDİ

Fuar kapsamında, ilk doğal taş olarak, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki taş ocağından çıkarılan ve uluslararası alanda Afyon Gold ve Calacatta Viola olarak bilinen mermer bloğu Fuar İzmir’e getirildi. Bu büyük mermer blok, Fuar alanında özenli bir çalışmayla sergileme alanına yerleştirildi. Katılımcıların ilgisini çekecek olan bu fuarda, her biri 20 tonun üzerinde ağırlığa sahip olan birçok dev taş sergilenecek. Toplamda 10 bin tonluk ağırlığı olan blokların, fuarda sergilenecek mermerlerle birlikte 20 bin tonu bulması bekleniyor.

KATILIMCI SAYISI BİNİ GEÇİYOR

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, dünyanın dört bir yanından katılımcıların ve yerli yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti. “İlk mermer blok alanımıza indirildi. Dünyanın her tarafından binin üzerinde blok, bin civarında katılımcı bekliyoruz. Düzenlediğimiz fuarlarla sanayi ve ticarete katkı sağlamaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için çalışmayı ve bu güzel ülke için üretmeyi sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.