Marburg salgını ilan edildi! 98 kişi karantinada

Dünya Sağlık Örgütü, Gana’da Marburg virüsüne bağlı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede salgının olduğunu duyurdu.

DSÖ, “Sağlık yetkilileri, olası bir salgına hazırlanmak için hızlı bir şekilde yanıt verdi. Bu iyi, çünkü acil ve kararlı bir eylem olmadan Marburg kolayca kontrolden çıkabilir. DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre, müdahale için daha fazla kaynak topluyoruz” dedi.

98 KİŞİ KARANTİNADA

Batı Afrika ülkelerinden Gana’da, ölümcül Margburg virüsü sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, bu kişilerle temaslı 98 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, iki hastanın da geçen günlerde ülkenin güneyindeki Aşanti bölgesinde, bir hastanede hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Ebola’ya yol açan virüse benzer Margburg’un tedavisi bulunmuyor. Ancak doktorlar, bolca su içmenin ve belirli semptomları tedavi etmenin hastanın yaşama şansını artırdığına inanıyor. Margburg, insanlara yarasalardan geçebiliyor, insandan insana da vücut sıvılarından bulaşabiliyor. Sıklıkla hastayı öldüren ağır bir hastalığa yol açan virüsün bazı semptomları baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, kan kusma ve kanama. İlk Margburg salgını 1967’de Almanya’da görülmüş ve yedi kişi hayatını kaybetmişti.