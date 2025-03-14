Marc Botenga’dan Avrupa Konseyine Sert Tepki

ŞAKA YAPAN BAKANA SERT TEPKİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze’deki insani durumun kötüleşmesiyle ilgili görüşmeler sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi’ni temsil eden Bakan Adam Szlapka’nın yaptığı şakalara sert tepki gösterdi. Botenga, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu belirterek AB’nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Gazze konusundaki en etkili ve ses getiren milletvekillerden biri olan Botenga, yaptığı açıklamada “AB’nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz.” dedi.

KONUŞMA SIRASINDA GÜLDÜ

Botenga, Szlapka’nın oturumun başında Gazze’deki durumun kötüleştiğini dile getirirken gülümsediğini fark etti. Bu duruma tepki gösteren Botenga, “Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Bu, komik değil.” ifadelerini kullandı. Belçikalı Milletvekili, Szlapka’nın Gazze’deki durumu dile getirmiş olsa da, neden kötüleştiğine dair herhangi bir bilgi vermediğine dikkat çekerek, İsrail’in insani yardımları ve elektriği engellediğini belirtti.

USTANIN DÜŞEN SAYGISIZLIĞI

Botenga, Szlapka’nın bu tür bir tavır sergilemesinin Avrupa’nın Filistinlilere olan saygısızlığını gözler önüne serdiğini vurguladı. “Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa’daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor.” diyen Botenga, gazetecilere verdiği demeçte, “AP Genel Kurulunda İsrail ablukası nedeniyle Gazze’deki kötüleşen insani durum tartışıldı.” şeklinde açıklama yaptı.

Botenga, bu hassas tartışmanın ortasında Szlapka’nın gülmenin yanı sıra insan hayatına karşı bir küçümseme içerisinde olduğunu vurguladı ve bu durumun tam bir skandal olduğunu belirtti. “Szlapka ve meslektaşı derinden utanmalı ve özür dilemeli.” sözleriyle de sözlerini tamamladı.