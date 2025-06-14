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Marcao, Eşine Destek İçin Video Paylaştı

BİR DESTEK PAYLAŞIMI

Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira’nın saçlarını keserek ona destek verdi. Marcao, eşinin saçlarını kestiği anların yer aldığı bir videoyu sosyal medya platformunda paylaştı.

Marcao’nun bu anlamlı paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlardan büyük bir destek mesajı yağmuru yaşandı. Taraftarlar, Marcao’ya ve eşine cesaret verici yorumlarla moral oldu. Eşinin yaşadığı zorlu süreçte Marcao’nun yanında olduğunu göstermesi, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

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